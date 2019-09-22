2019-09-22T10:39:23+03:00
Общество

Из-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны почти 30 рейсов

Больше всего задержек зафиксировано в Домодедово
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны более 30 рейсовИз-за плохой погоды в Москве отменены и задержаны более 30 рейсовФото: Мария ВЛАСОВА
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В воскресенье, 22 сентября, из-за плохой погоды в аэропортах Москвы было отменено и задержано почти 30 авиарейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 16 рейсов задержано и четыре отменены. Во Внуково задержали три рейса и еще четыре отменили, в Шереметьево задержка коснулась пяти авиарейсов, об отменах пока не сообщается

Напомним, на этой недели в Москву пришел гигантский циклон-«паук», который принес с собой воздух арктического происхождения и «полчища» дождевых туч. В начале недели с понедельника по среду по столице прошла «барическая пила». И именно в выходные с 21 по 22 сентября синоптики сообщали о первых заморозках и первом снеге в виде мокрого дождя.

Сейчас в Москве порывистый ветер до 12 метров в секунду. Ожидаются небольшой дождь и температура воздуха до 6-8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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