2019-09-22T12:05:47+03:00
Происшествия

В Таджикистане задержан напавший российских военных мужчина

Под подозрение попал местный житель
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Таджикистане задержан ранивший российских военныхВ Таджикистане задержан ранивший российских военныхФото: Сергей Зорин
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В Таджикистане задержан мужчина, ранивший двух военнослужащих 201-й российской базы в городе Бохтар, Хатлонской области республики. Об этом сообщил начальник пресс-центра Министерства внутренних дел страны Умарджон Эмомали.

«Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

Эмомали сообщил, что расследованием инцидента занимается прокуратура Хатлонской области.

Напомним, в субботу, 21 сентября, на военной базе в Таджикистане на российских солдат напали с ножом. Двое контрактников получили ранения и были госпитализированы в ближайшую больницу. В МВД республики сообщили, что нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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