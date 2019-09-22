Сталлоне рассказал, какие актеры пробовались на роль Рэмбо
Первая часть знаменитого боевика вышла в 1982 году и могла вовсе не добраться до экранов кинотеатров
Изменить размер текста:
Премьера первой части фильма о ветеране войны во Вьетнаме "Рэмбо: Первая кровь" состоялась еще в 1982 году. Главная роль досталась Сильвестру Сталлоне, который с того момента снялся уже во множестве картин, однако на это место претендовали и другие голливудские актеры.
Так, рассматривались кандидатуры Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Стива Маккуина, Джеймса Гарнера, Дастина Хоффмана и Райана О'Нила. Об этом рассказал сам Сильвестр Сталлоне.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU