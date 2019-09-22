2019-09-22T15:26:04+03:00
Звезды

Сталлоне рассказал, какие актеры пробовались на роль Рэмбо

Первая часть знаменитого боевика вышла в 1982 году и могла вовсе не добраться до экранов кинотеатров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьера первой части фильма о ветеране войны во Вьетнаме "Рэмбо: Первая кровь" состоялась еще в 1982 году. Главная роль досталась Сильвестру Сталлоне, который с того момента снялся уже во множестве картин, однако на это место претендовали и другие голливудские актеры.

Так, рассматривались кандидатуры Пола Ньюмана, Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Стива Маккуина, Джеймса Гарнера, Дастина Хоффмана и Райана О'Нила. Об этом рассказал сам Сильвестр Сталлоне.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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