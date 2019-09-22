Шойгу ответил на слова Кудрина о больших расходах на оборону

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-22T17:04:51+03:00

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "надуманными" слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что российские власти тратят на оборону слишком много.

Комментируя это высказывание в интервью сайту mk.ru, глава ведомства обратился к произведению Михаила Жванецкого, смысл которого заключался в том, что "колбасы мало, а нас много". Такие же выводы о соотношение людей и финансирования делаются и в отношении армии, считает Шойгу.

"Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике. Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ уже были сокращены почти в два раза. Также почти сразу после назначения главой ведомства Шойгу стал заниматься жилищно-коммунальным хозяйством войск и понял, что все это время не было никакого учета ресурсов. После установки 120 тысяч приборов расходы армии на ЖКХ упали в разы. Кроме того, для солдат, служащих всего один год. перестали шить парадно-выходную форму.

"Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить «расходы на оборону избыточны» — следовать давно прошедшей моде", - сказал глава Минобороны.

Сайт kp.ru писал, что ранее военный обозреватель "КП" Виктор Баранец поспорил с проректором Финансового университета при правительстве РФ Алексеем Зубецем о том, вредит ли призыв в армию российской экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU