В России появился "индекс самогона"

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-22T16:23:16+03:00

Потребление этого напитка в стране сокращается, что говорит о повышении платежеспособности граждан

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Российские ученые предложили ввести "индекс самогона", который бы стал одним из индикаторов экономического положения в стране. Соответствующее заявление сделал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он пояснил, что чем больше в стране экономических трудностей, тем больше дешевого алкоголя покупают ее жители. Это значит, что рост потребления самодельных и нелегальных спиртных напитков свидетельствует о снижении реальных доходов населения, а обратная ситуация говорит о повышении платежеспособности россиян, передает "Российская газета".

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ИСТОЧНИК KP.RU