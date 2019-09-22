2019-09-22T17:23:43+03:00
Происшествия

В МИД рассказали о самочувствии освобожденных пиратами российских моряков

Уроженцы Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока вернутся на родину 23 сентября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Освобожденные камерунскими пиратами российские моряки смогут вернуться на родину в понедельник, 23 сентября. В настоящий момент трое мужчин находятся в Германии. Их состояние оценивается как удовлетворительное - здоровью и жизни ничего не угрожает, сообщили в министерстве иностранных дел России.

"Сотрудники посольства РФ в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу", - уточняется на сайте ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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