В МИД рассказали о самочувствии освобожденных пиратами российских моряков

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-22T17:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Освобожденные камерунскими пиратами российские моряки смогут вернуться на родину в понедельник, 23 сентября. В настоящий момент трое мужчин находятся в Германии. Их состояние оценивается как удовлетворительное - здоровью и жизни ничего не угрожает, сообщили в министерстве иностранных дел России.

"Сотрудники посольства РФ в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу", - уточняется на сайте ведомства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU