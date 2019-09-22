Грузовик въехал в толпу пешеходов в Китае: погибли десять человек

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-22T18:16:39+03:00

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Грузовик въехал в толпу пешеходов в китайском городе Сянтань провинции Хунань. Жертвами аварии стали десять человек, еще не менее 16 получили травмы.

Инцидент произошел возле городского рынка в воскресенье, 22 сентября, примерно в 08:40 по местному времени (03:40 мск). Всех пострадавших уже доставили в близлежащие больницы.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно, но полиция задержала водителя грузовика. Расследование продолжается, передает телеканал CGTN.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее в Китае уже происходила подобная ситуация. Водитель внедорожника въехал в толпу пешеходов в Пекине в конце июня. В результате ДТП погибли четыре человек, еще десять пострадали. Сам водитель оказался сильно пьян. Перед тем, как сбить несколько десятков прохожих, он протаранил пару автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU