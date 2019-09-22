Посольство РФ в Лондоне: Россия не подсудна британским судам

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-22T18:32:21+03:00

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Посольство РФ в Великобритании понимает и разделяет стремление Чарльза Роули установить точную картину случившегося с ним в городе Эймсбери летом 2018 года, но напоминает о неподсудности России английским судам. Такое заявление сделал представитель дипмиссии в Лондоне.

Напомним, что, по версии Скотленд-Ярда, британец вместе со своей возлюбленной Дон Стерджес подвергся воздействию некого нервно-паралитического вещества, аналогичного тому, который был использован в случае с Сергеем и Юлией Скрипалями. В результате Роули выжил, а его спутница погибла.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года мужчина даже посетил резиденцию посла РФ в Великобритании Александра Яковенко. Британцу и его брату провели экскурсию по зданию и ответили на все их вопросы по делу. Никаких претензий тогда не предъявлялось.

А накануне газета Daily Mirror со ссылкой на адвоката Роули сообщила, что он якобы собирается подать на Россию в суд с требованием компенсации в один миллион фунтов (около $1,25 млн).

В посольстве РФ заявили, что обращаться с вопросами по делу следует, прежде всего, к британским властям, ведь это они должны предоставить недостающие "кусочки паззла".

"В этих условиях обращение в суд со стороны Роули было бы весьма логично. Держа потерпевшего в неведении относительно обстоятельств его собственного отравления, Лондон со всей очевидностью нарушает его права. <...> Иск конкретно к правительству России рассматривается его адвокатом лишь как "один из вариантов", - цитирует ТАСС дипломата.

ИСТОЧНИК KP.RU