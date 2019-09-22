Помпео заявил о настрое США на мирное разрешение конфликта с Ираном
Соединенные Штаты настроены на мирное разрешение конфликта с Ираном. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, даже усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке следует исключительно этим целям.
"Мы действительно хотим мирного решения этой проблемы", — цитирует ABC News главу Госдепартамента.
Сайт kp.ru писал, что в самом Иране, тем временем, не исключают начала полномасштабной войны с США, но начинать ее первыми власти Исламской Республики не собираются, даже несмотря на стягивание дополнительных американских войск в регион.
В Тегеране такой шаг уже назвали "позерством", а все озвученные Вашингтоном обвинения в причастности ближневосточной страны к воздушной атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии бессмысленными и безосновательными, поскольку никаких доказательств Белый дом так и не предоставил.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ИСТОЧНИК KP.RU
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