Великобритания усилит санкционное давление после выхода из ЕС
Великобритания планирует вводить еще больше санкций после выхода из ЕС. Так, под ограничительные меры будут попадать лица и страна, преследующих журналистов и политических активистов, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.
"Когда мы покинем ЕС, мы усилим наше санкционное законодательство, чтобы привлекать к ответственности тех, кто серьезным образом нарушает права человека", - сказал дипломат.
По его словам, нарушителей ждут запреты на въезд в Британию, заморозка активов и банковских счетов. Газета The Sunday Telegraph предполагает, что под новые санкции подпадут также лица, по версии Скотланд-Ярда, причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в марте прошлого года в Солсбери.
Соответствующий вопрос будет поднят на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.
Сайт kp.ru писал, что Великобритания должны выйти из ЕС 31 октября 2019 года.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
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