Великобритания усилит санкционное давление после выхода из ЕС

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-22T19:52:48+03:00

Ограничения будут вводиться в отношений лиц и стран, преследующих журналистов и политических активистов

Изменить размер текста: A A

Великобритания планирует вводить еще больше санкций после выхода из ЕС. Так, под ограничительные меры будут попадать лица и страна, преследующих журналистов и политических активистов, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Когда мы покинем ЕС, мы усилим наше санкционное законодательство, чтобы привлекать к ответственности тех, кто серьезным образом нарушает права человека", - сказал дипломат.

По его словам, нарушителей ждут запреты на въезд в Британию, заморозка активов и банковских счетов. Газета The Sunday Telegraph предполагает, что под новые санкции подпадут также лица, по версии Скотланд-Ярда, причастные к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в марте прошлого года в Солсбери.

Соответствующий вопрос будет поднят на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Сайт kp.ru писал, что Великобритания должны выйти из ЕС 31 октября 2019 года.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU