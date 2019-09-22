2019-09-22T19:46:34+03:00
Политика

Трамп готов рассмотреть план Ирана по безопасности в Персидском заливе

Информация распространила пресс-служба Белого дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасного судоходства в Персидском заливе. Такую информация распространила пресс-службе Белого дома.

Ранее стало известно, что Тегеран планирует представить свой план сотрудничества в ООН в самое ближайшее время.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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