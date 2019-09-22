Трамп готов рассмотреть план Ирана по безопасности в Персидском заливе
Информация распространила пресс-служба Белого дома
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность ознакомиться с планом Ирана по обеспечению безопасного судоходства в Персидском заливе. Такую информация распространила пресс-службе Белого дома.
Ранее стало известно, что Тегеран планирует представить свой план сотрудничества в ООН в самое ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU