2019-09-22T19:58:16+03:00
Политика

МИД РФ объяснил необходимость заключения пакта Молотова-Риббентропа

Договор о ненападении между СССР и нацисткой Германией помог спасти сотни тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подписание пакта Молотова-Риббентропа о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году было вынужденным шагом, который помог отстрочить войну двух стран на два года и встретить фашистов в более выгодных для Москвы условиях. Такое объяснение предоставили в министерстве иностранных дел России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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