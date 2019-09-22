МИД РФ объяснил необходимость заключения пакта Молотова-Риббентропа
Договор о ненападении между СССР и нацисткой Германией помог спасти сотни тысяч человек
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Подписание пакта Молотова-Риббентропа о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году было вынужденным шагом, который помог отстрочить войну двух стран на два года и встретить фашистов в более выгодных для Москвы условиях. Такое объяснение предоставили в министерстве иностранных дел России.
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ИСТОЧНИК KP.RU