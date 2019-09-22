2019-09-22T20:35:26+03:00
Политика

Иран освободит танкер Stena Impero в ближайшее время

Британское судно будет отпущено в соответствии с решением суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бойцы спецподразделения Ирана задержали британский танкер в июлеБойцы спецподразделения Ирана задержали британский танкер в июлеФото: REUTERS
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Иран отпустит британский нефтяной танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе 19 июля 2019 года по обвинению в нарушении международных правил судоходства.

По словам главы департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорада Афифипура, решение об освобождении судна принял суд, однако разбирательство все еще продолжается.

"В соответствии с решением суда о прекращении задержания танкера Stena Impero судно в скором времени покинет порт Бендер-Аббас и отправится в международные воды", - цитирует чиновника агентство Fars.

Сайт kp.ru писал, что в момент задержания судна на его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян, однако ранее в сентябре власти Исламской Республики решили отпустить семерых моряков, включая одного гражданина РФ.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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