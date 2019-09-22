Иран освободит танкер Stena Impero в ближайшее время
Иран отпустит британский нефтяной танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе 19 июля 2019 года по обвинению в нарушении международных правил судоходства.
По словам главы департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорада Афифипура, решение об освобождении судна принял суд, однако разбирательство все еще продолжается.
"В соответствии с решением суда о прекращении задержания танкера Stena Impero судно в скором времени покинет порт Бендер-Аббас и отправится в международные воды", - цитирует чиновника агентство Fars.
Сайт kp.ru писал, что в момент задержания судна на его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян, однако ранее в сентябре власти Исламской Республики решили отпустить семерых моряков, включая одного гражданина РФ.
Арест британского нефтяного танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU