Помпео призвал осудить планы Китая по репатриации уйгуров

СЕГОДНЯ 20:54 2019-09-22T21:37:18+03:00

Госсекретарь США считает, что КНР пытается избавиться от своих граждан

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Госсекретарь США Майк Помпео обратился к международному сообществу с призывом осудить планы Китая по репатриации этнических уйгуров из других стран и помешать приведению кампании в жизнь. Тема была поднята вскоре после встречи главы Госдепартаментами с министрами иностранных дел Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

"Что касается вопроса о терроризме, я хочу пояснить, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с ним. Речь идет о попытке Китая избавиться от своих граждан <…> Мы призываем все страны оказать сопротивление просьбам Китая по репатриации уйгуров", - сказал американский дипломат.

Ожидается, что вопрос может быть затронут также на полях сессии Генассамблеи ООН, передает Reuters.

Согласно данным западных СМИ, в Синьцзяно-уйгурском автономном районе Китая уже несколько лет функционируют "лагеря перевоспитания" для уйгуров, киргизов, казахов и другие национальных меньшинств, "больных экстремизмом". Пекин сведения не отрицает, но указывает на добровольное нахождение воспитанников в таких учреждениях.

Сайт kp.ru поговорил с уйгурским правозащитником Долкуном Исой и представил альтернативную версию событий на северо-западе КНР.

Воспитательный лагерь для уйгуров в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU