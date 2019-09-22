Помпео призвал осудить планы Китая по репатриации уйгуров
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к международному сообществу с призывом осудить планы Китая по репатриации этнических уйгуров из других стран и помешать приведению кампании в жизнь. Тема была поднята вскоре после встречи главы Госдепартаментами с министрами иностранных дел Туркмении, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
"Что касается вопроса о терроризме, я хочу пояснить, что репрессивная кампания Китая в Синьцзяне не связана с ним. Речь идет о попытке Китая избавиться от своих граждан <…> Мы призываем все страны оказать сопротивление просьбам Китая по репатриации уйгуров", - сказал американский дипломат.
Ожидается, что вопрос может быть затронут также на полях сессии Генассамблеи ООН, передает Reuters.
Согласно данным западных СМИ, в Синьцзяно-уйгурском автономном районе Китая уже несколько лет функционируют "лагеря перевоспитания" для уйгуров, киргизов, казахов и другие национальных меньшинств, "больных экстремизмом". Пекин сведения не отрицает, но указывает на добровольное нахождение воспитанников в таких учреждениях.
Сайт kp.ru поговорил с уйгурским правозащитником Долкуном Исой и представил альтернативную версию событий на северо-западе КНР.
Воспитательный лагерь для уйгуров в КНР.
ИСТОЧНИК KP.RU