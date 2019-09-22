Умер Баррон Хилтон. Владелец сети отелей оставил семью без наследства

СЕГОДНЯ 21:04 2019-09-22T21:04:07+03:00

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В возрасте 91 года умер Баррон Хилтон - американский бизнесмен и владелец сети отелей Hilton. О смерти известного филантропа сообщила его внучка, певица и фотомодель Пэрис Хилтон.

"Я глубоко опечалена кончиной моего дедушки Баррона Хилтона. Он был легендой, мечтателем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений", - написала светская львица у себя на странице в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU