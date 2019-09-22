Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке

СЕГОДНЯ 21:30 2019-09-22T21:30:20+03:00

Владимир Бородянский начал говорить на мове лишь месяц назад и ему "понравилось"

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Сам глава ведомства всего месяц говорит на мове (до этого всю жизнь употреблял русскую речь) и ему "нравятся" эти изменения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU