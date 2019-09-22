Индия и США проведут совместные военные учения "Триумф тигра"
Стороны достигли "огромного" процесса в оборонном сотрудничестве
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Совместные американо-индийские военные учения под названием "Триумф тигра" состоятся в ноябре 2019 года. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, выступая на мероприятии в Техасе вместе с премьер-министром южноазиатской республики Нарендрой Моди.
"В ноябре США и Индия продемонстрируют огромный прогресс в нашем оборонном сотрудничестве, когда будут проводить первые военные учения между нашими странами", - сказал глава Белого дома, обращаясь к членам представителей индийской диаспоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU