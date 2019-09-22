2019-09-22T22:44:25+03:00
Общество

Умер Зигмунд Йен - первый немецкий космонавт

В возрасте 82 лет умер Зигмунд Йен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый немецкий космонавт Зигмунд ЙенПервый немецкий космонавт Зигмунд ЙенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 22 сентября, стало известно о том, что умер Зигмунд Йен - первый и единственный летчик-космонавт Германской Демократической Республики, Герой СССР и ГДР. Генерал-майор авиации в отставке скончался в возрасте 82 лет. Смерть настигла его в субботу, 21 сентября. Об этом сообщили в немецком Центре аэрокосмической авиации (DLR).

"С уходом Зигмунда Йена немецкая космонавтика потеряла всемирно признанного космонавта, ученого и инженера", - сказала председатель правления Центра Паскаль Эренфройнд порталу t-online.

Космонавты Валерий Быковский и Зигмунд Йен (слева направо) Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космонавты Валерий Быковский и Зигмунд Йен (слева направо)Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт kp.ru писал, что Зигмунд Йен входил в совместную советско-немецкую экспедицию, работавшую на борту орбитальной станции "Салют-6" в 1978 году. Его напарником был Валерий Быковский, который также ушел из жизни всего полгода назад.

У немецкого космонавта осталась жена и двое дочерей. Последние годы он жил в немецком Штраусберге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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