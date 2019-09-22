2019-09-22T22:54:58+03:00
Политика

Пушков прокомментировал призыв Трампа дать больше денег Украине

Сенатор напомнил, что страны ЕС и так несут большие потери от санкций, расплачиваясь за политику Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский сенатор Алексей ПушковРоссийский сенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент США Дональд Трамп решил сэкономить, призвав страны ЕС к оказанию большей финансовой поддержки Украине, однако он не учел, что европейские страны уже и так несут огромные потери из-за Вашингтона. Такое заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее выступление американского лидера.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава Белого дома упрекнул членов Евросоюза в выделении недостаточных средств на помощь Киеву. Трампу не нравится, что Соединенные Штаты тратят на эти цели гораздо большие суммы, чем их партнеры.

Европейские страны несут потери от антироссийских санкций

Европейские страны несут потери от антироссийских санкций

"Однако! Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций (в общей сложности 80-100 млрд долл.), тогда как США от них почти ничего не потеряли. А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США", - написал сенатор у себя на странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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