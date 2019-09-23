2019-09-23T00:41:03+03:00
Политика

Трамп и Эрдоган пообщались по телефону

Президенты США и Турции обсудили двусторонние и региональные проблемы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Турции Тайип Эрдоган с американским коллегой Дональдом ТрампомПрезидент Турции Тайип Эрдоган с американским коллегой Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Вечером в воскресенье, 22 сентября, состоялись телефонные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу администрации лидера страны.

Сообщается, что собеседники обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы. Другие подробности беседы не приводится. Отмечается только, что Эрдоган сейчас находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, а Трамп совершает предвыборный тур по Штатам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии, стороны договорились сформировать координационный центр по совместным операциям. А 21 сентября Тайип Эрдоган объявил, что Турция завершила подготовку к военной операции на сирийской территории и в очередной раз обвинил США в поддержке Рабочей партии Курдистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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