В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ

СЕГОДНЯ 00:58 2019-09-23T01:10:41+03:00

На военных учениях в Оренбургской области разбились две боевые машины Фото: Кадр видео

ЧП произошло при десантировании во время учений «Центр – 2019» под Оренбургом [видео]

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Момент падения двух боевых машин Воздушно-десантных войск из самолетов Ил-76 запечатлели видеокамеры, запись опубликована в Интернете. На кадрах видно, как одна из сорвавшихся машин падает с большой высоты на землю и разбивается.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, две боевые машины разбились на военных учениях «Центр – 2019» в Оренбургской области, во время массового десантирования техники ВДВ из самолетов Ил-76 на парашютах. ЧП случилось в пятницу, 20 сентября.

В пресс-службе министерства обороны России пояснили, что причиной инцидента стала неисправность парашютных систем, при падении обе машины получили серьезные повреждения.

К счастью, никто не пострадал, потому что технику десантировали без экипажей. Специальная комиссия командования ВДВ проводит расследования. Причины, по которым не раскрылись два парашюта, и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733594" frameborder="0"></iframe> Во время десантирования под Оренбургом боевая техника разбивается вдребезги.

ИСТОЧНИК KP.RU