2019-09-23T01:10:41+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ

ЧП произошло при десантировании во время учений «Центр – 2019» под Оренбургом [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На военных учениях в Оренбургской области разбились две боевые машиныНа военных учениях в Оренбургской области разбились две боевые машиныФото: Кадр видео
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Момент падения двух боевых машин Воздушно-десантных войск из самолетов Ил-76 запечатлели видеокамеры, запись опубликована в Интернете. На кадрах видно, как одна из сорвавшихся машин падает с большой высоты на землю и разбивается.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, две боевые машины разбились на военных учениях «Центр – 2019» в Оренбургской области, во время массового десантирования техники ВДВ из самолетов Ил-76 на парашютах. ЧП случилось в пятницу, 20 сентября.

В пресс-службе министерства обороны России пояснили, что причиной инцидента стала неисправность парашютных систем, при падении обе машины получили серьезные повреждения.

К счастью, никто не пострадал, потому что технику десантировали без экипажей. Специальная комиссия командования ВДВ проводит расследования. Причины, по которым не раскрылись два парашюта, и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во время десантирования под Оренбургом боевая техника разбивается вдребезги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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