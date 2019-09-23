В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ
Момент падения двух боевых машин Воздушно-десантных войск из самолетов Ил-76 запечатлели видеокамеры, запись опубликована в Интернете. На кадрах видно, как одна из сорвавшихся машин падает с большой высоты на землю и разбивается.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, две боевые машины разбились на военных учениях «Центр – 2019» в Оренбургской области, во время массового десантирования техники ВДВ из самолетов Ил-76 на парашютах. ЧП случилось в пятницу, 20 сентября.
В пресс-службе министерства обороны России пояснили, что причиной инцидента стала неисправность парашютных систем, при падении обе машины получили серьезные повреждения.
К счастью, никто не пострадал, потому что технику десантировали без экипажей. Специальная комиссия командования ВДВ проводит расследования. Причины, по которым не раскрылись два парашюта, и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Во время десантирования под Оренбургом боевая техника разбивается вдребезги.
ИСТОЧНИК KP.RU