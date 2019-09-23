2019-09-23T02:35:31+03:00
В мире

WStJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы

По данным газеты, саудовская компания «засыпала» подрядчиков просьбами срочно помочь с ремонтом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Восстановительные работы на поврежденном пожаром НПЗ Saudi Aramco в ХурайсеВосстановительные работы на поврежденном пожаром НПЗ Saudi Aramco в ХурайсеФото: REUTERS
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Саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco на восстановление производства после атаки на ее объекты может понадобиться несколько месяцев и сотни миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства и подрядчиков компании.

По словам собеседников газеты, Saudi Aramco буквально «засыпала» подрядчиков просьбами срочно помочь с ремонтом пострадавших от взрывов и пожара заводов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.

Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. США обвинили Иран в причастности к этим атакам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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