2019-09-23T07:25:09+03:00
Общество

Названы регионы России с самым большим ростом зарплат

Рейтинг составлен на основе открытых данных Росстата
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Составлен рейтинг регионов России по росту зарплаты. Больше всего «потяжелел кошелек», если верить результатам исследования РИА Новости, у жителей Костромской области. Аналитики брали данным Росстат за первое полугодие 2019 года и сравнивали с цифрами за аналогичный период 2019 года.

Тенденция к росту номинальной зарплаты, сообщают исследователи, замечена во всех регионах страны. Но в Костромской области зарплата выросла больше всего - на 14 процентов , и составила 26 900 рублей. Это не самый высокий показатель по зарплате в стране, например, в Магаданской области люди получают в среднем 77 839 рублей. Но рост зарплат здесь всего 11 процентов.

Самые медленные темпы по зарплатам в Ямало-Ненецком округе и Петербурге – 2,3 процента и 3,2 соответственно.

- По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей, - сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минфин планирует масштабное сокращение госслужащих в 2020 году
«Эмми» – 2019: Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Билли Портер
Число пострадавших из-за тайфуна «Тапа» в Японии возросло до 30 человек
«Эмми» – 2019: Сериал «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом
«Эмми» – 2019: Премия за лучшую мужскую роль в комедийном сериале досталась Биллу Хейдеру
Эксперты Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 MAX
Американский генерал заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море
Военные инспекторы из Румынии, США и Украины пролетят над Россией
Пентагон извинился за угрозы участникам провалившегося штурма «Зоны 51»
WStJ: На восстановление работы НПЗ Saudi Aramco после атаки могут уйти месяцы
У депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева сняли с руки дорогие часы
Российские наблюдатели проинспектируют учения НАТО в Латвии
В Сети появилось видео падения двух боевых машин ВДВ
Трамп и Эрдоган пообщались по телефону
Лавров встретится с Помпео в Нью-Йорке
Помпео против идеи обнародовать содержание беседы Трампа с Зеленским
На Кипре утонул турист из России