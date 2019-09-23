Названы регионы России с самым большим ростом зарплат

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-23T07:25:09+03:00

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Составлен рейтинг регионов России по росту зарплаты. Больше всего «потяжелел кошелек», если верить результатам исследования РИА Новости, у жителей Костромской области. Аналитики брали данным Росстат за первое полугодие 2019 года и сравнивали с цифрами за аналогичный период 2019 года.

Тенденция к росту номинальной зарплаты, сообщают исследователи, замечена во всех регионах страны. Но в Костромской области зарплата выросла больше всего - на 14 процентов , и составила 26 900 рублей. Это не самый высокий показатель по зарплате в стране, например, в Магаданской области люди получают в среднем 77 839 рублей. Но рост зарплат здесь всего 11 процентов.

Самые медленные темпы по зарплатам в Ямало-Ненецком округе и Петербурге – 2,3 процента и 3,2 соответственно.

- По итогам первого полугодия среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей, - сообщают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU