2019-09-23T08:42:35+03:00
Общество

В России невесты «постарели» на восемь лет, а возраст женихов остался прежним

Статистики отмечают явление как невесты за 30 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщины не спешат в загсЖенщины не спешат в загсФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России женщины не торопятся замуж – возраст вступления в брак увеличился на восемь лет. Если в 2010 годах чаще всего в загсах встречали невест 18-24 лет, то в 2019-м белую фату впервые примеряют дамы за 30. Как сообщает Росстат возраст вступления в брак для женщин составляет теперь 25-34 года. Причины все те же, что и в Европе – женщины хотят получить образование, устроиться на работу, сделать карьеру.

- Молодые люди откладывают брак, - сказала РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Среди причин она также назвала желание женщин «пожить для себя».

У мужчин за эти годы в жизни изменилось не многие, судя по результатам статистики – аналогом феминизма их не искушали, отношения с работой остались прежними, потому они идут в загс в том же возрасте, что и раньше – 25-34 года. Статистики отмечают, что растет число пора, которые вообще не регистрируют отношения и живут «гражданским браком». Но после 35 лет желание поставить штамп в паспорт у женщин все-таки появляется. Поэтому в органах статистикизаметили еще и рост числа свадеб после 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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