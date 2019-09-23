Трамп и Джонсон намерены заключить торговую сделку к июлю 2020 году
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года.
«Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени (до июля), потому что вскоре после этого начинается избирательный цикл в США», — цитирует газета Sun заявление высокопоставленного представителя британского правительства.
Издание сообщает, что Трамп и Джонсон могут огласить решение в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По данным источника, данная торговая сделка может стать самой крупной, которую Вашингтон когда-либо заключали с другой страной.
Напомним, в августе лидеры Британии и США обсудили ситуацию с выходом королевства из ЕС. Тогда же стороны обсудили глобальные экономические вопросы и торговлю. Речь шла и о выгодной торговой сделки между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU