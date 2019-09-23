В Китае считают, что российские С-500 могут сбивать метеориты

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-23T09:55:51+03:00

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Китайские СМИ назвали С-500 самым передовым оружием не только в арсенале российских военных, аналогов этим зенитно-ракетным комплексам, по мнению экспертов из Китая, нет. Ииздание Sina опубликовало материал о российских ПВО. Комплекс С-500 по мнению автора статьи, может даже сбивать метеориты. Этот тип ракеты назван «Прометей».

- По сравнению с S-400, будущая система противовоздушной обороны S-500 оснащена новым сверхмощным радаром, и расстояние от вражеской цели противника может быть увеличено на 150-200 километров, - пишут в статьи.- Российские военные не говорят об этом виде оружия, но в российских СМИ и людях восхищение такого оружия достигло невероятной степени.

Китайские журналисты предположили, что метеорит, упавший в Челябинской области, на самом деле еще в полете "раскололи" с помощью С-500. Благодаря этому ущерб городу был не таким значительным.

ИСТОЧНИК KP.RU