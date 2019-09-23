Путин поручил подписать соглашение о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии. Такое распоряжение российского лидера было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Абхазии о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных Сил Республики Абхазия», - говорится в документе.
Конкретные суммы финансирования пока не называются.
Напомним, с 1994 по 2008 мир в Абхазии защищали более 40 000 российских офицеров. На данный момент на территории независимого государства находится российская военная база, которая была сформирована сразу после Пятидневной войны в августе 2008. В этот год были выедены миротворческие войска. В 2017 в Сухуме был открыт памятник погибшим российским миротворцам.
ИСТОЧНИК KP.RU