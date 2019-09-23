2019-09-23T10:52:27+03:00
Политика

В России начали разрабатывать беспилотный истребитель шестого поколения

У нового самолета будет функция автопилота
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Истребители пятого поколения Су-57Истребители пятого поколения Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На данный момент в России уже начали разработку нового истребителя шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергей Хохлов.

Он заявил, что ключевым отличием нового самолета от пятого поколения станет функция автопилота, которая позволит сделать участие пилота в управлении опциональным.

«Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее», — рассказал разработчик РИА Новости.

Напомним, что в конце июля этого года началось серийное производство российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Малозаметный самолет обладает высоким интеллектом бортового оборудования. Машина способна уничтожать воздушные, наземные и надводные цели с преодолением систем Противоракетной обороны (ПВО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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