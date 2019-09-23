2019-09-23T11:30:55+03:00
Экономика

В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих

Депутаты назвали инициативу актуальной
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минфин анонсировал сокращение госслужащихМинфин анонсировал сокращение госслужащихФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Госдуме назвали инициативу сокращения госслужащих актуальной, хотя добавили, что идея не новая и уже неоднократно обсуждалась ранее. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев выразил мнение, что такая идея обязательно «найдет понимание».

«Дело в том, что уже с понятной периодичностью возникают идеи, как региональные, так и на федеральном уровне, оптимизировать количество чиновников с целью не только увеличения зарплаты, сохранив фонд оплаты труда, но и для снижения административного давления, различных барьеров», — цитирует депутата RT.

По мнению Гутенева, сокращение госслужащих приведет к более «бодрой» работе и повышению зарплат тем сотрудникам, которые успешно смогут пройти аттестацию и сохранить свое рабочее место.

Ранее реформу в сфере госуправления анонсировал Минфин. В ведомстве заявили, что в ближайшие несколько лет планируется провести сокращение государственных служащих. По предварительной информации отстранены от работы будут порядка 15% от общего числа сотрудников, находящихся на государственной службе.

При этом экономисты выразили сомнение в эффективности этой идеи. Так эксперт Михаил Делягин отметил. что такие сокращения проводятся регулярно и считаются обычной практикой. Однако в последние годы таких сокращений, возможно было меньше, поэтому Минфин и хочет наверстать упущенное, считает экономист

«Безусловно, такое сокращение повышает общую эффективность, но повышает незначительно и никакой реальной роли не играет», — приводит слова Делягина ИА НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей
Киев подготовит списки граждан для обмена через месяц
Названы основные преимущества дистанционной работы
Комиссия WADA обсудит в Токио дальнейший статус Российского антидопингового агентства
В Австралии нашли швейные иглы внутри ягод клубники
В России начали разрабатывать беспилотный истребитель шестого поколения
Минфин назвал число российских чиновников
На премии «Эмми» Netflix показал тизер фильма «Во все тяжкие»
«В 19 лет легкие как у 60-летнего старика»: Врач показал, как вейпинг влияет на организм
Путин поручил подписать соглашение о финансировании модернизации вооруженных сил Абхазии
В Китае считают, что российские С-500 могут сбивать метеориты
В США считают, что Россия «неизбежно попытается вмешаться» в выборы
В Грузии у посольства США устраивают митинги с требованием выслать американских консультантов
Трамп и Джонсон намерены заключить торговую сделку к июлю 2020 году
На Байконуре установили последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ»
В России невесты «постарели» на восемь лет, а возраст женихов остался прежним
Названы смертельные сочетания продуктов с лекарствами
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации: 150 тысяч туристов не могут вернуться из отпуска