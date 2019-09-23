В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-23T11:30:55+03:00

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В Госдуме назвали инициативу сокращения госслужащих актуальной, хотя добавили, что идея не новая и уже неоднократно обсуждалась ранее. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев выразил мнение, что такая идея обязательно «найдет понимание».

«Дело в том, что уже с понятной периодичностью возникают идеи, как региональные, так и на федеральном уровне, оптимизировать количество чиновников с целью не только увеличения зарплаты, сохранив фонд оплаты труда, но и для снижения административного давления, различных барьеров», — цитирует депутата RT.

По мнению Гутенева, сокращение госслужащих приведет к более «бодрой» работе и повышению зарплат тем сотрудникам, которые успешно смогут пройти аттестацию и сохранить свое рабочее место.

Ранее реформу в сфере госуправления анонсировал Минфин. В ведомстве заявили, что в ближайшие несколько лет планируется провести сокращение государственных служащих. По предварительной информации отстранены от работы будут порядка 15% от общего числа сотрудников, находящихся на государственной службе.

При этом экономисты выразили сомнение в эффективности этой идеи. Так эксперт Михаил Делягин отметил. что такие сокращения проводятся регулярно и считаются обычной практикой. Однако в последние годы таких сокращений, возможно было меньше, поэтому Минфин и хочет наверстать упущенное, считает экономист

«Безусловно, такое сокращение повышает общую эффективность, но повышает незначительно и никакой реальной роли не играет», — приводит слова Делягина ИА НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU