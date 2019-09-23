2019-09-23T11:12:04+03:00
Общество

Комиссия WADA обсудит в Токио дальнейший статус Российского антидопингового агентства

Ранее в СМИ появилась информация о вмешательствах в результаты проб московского антидопингового агентства
Юлия САЛЬНИКОВА
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НА заседании решится судьба российских спортсменов, участвующих в ОлимпиадеНА заседании решится судьба российских спортсменов, участвующих в ОлимпиадеФото: REUTERS
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Заседаний Всемирного антидопингового агентства состоится 23 сентября в Токио. Как сообщает WADA, исполком организации решит ситуацию с Российским антидопинговым агентством. Напомним, немецкие журналисты со ссылкой на экспертов WADA сообщили о фактах вмешательства в результаты московской лаборатории.

В РУСАДА эту информацию не подтвердили, заявив, что предоставление полных данных московской антидопинговой лаборатории было одним из условий для восстановления статуса Российского агентства. И результатов работы комиссии всемирной организации еще нет - иначе об этом уже бы уведомили РУСАДА. Однако, WADA дала России три недели, чтобы объяснить появившуюся информацию о возможных махинациях с допинг пробами.

От решения, которое WADA примет в Токио, зависит судьба российских спортсменов на Олимпиаде 2020 года. Американские СМИ, не дожидаясь объявления результатов проверки московской лаборатории, уже пишут, что россиян могут не допустить на Игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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