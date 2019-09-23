Названы основные преимущества дистанционной работы

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-23T11:11:19+03:00

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Главным преимуществом удаленной работы руководители считают возможность нанять сотрудника из любой точки мира. Такое мнение выразили 43% опрошенных работодателей. Помимо этого существенным преимуществом дистанционки наниматели признали экономию на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. Этот пункт оказался важным для 35% опрошенных.

Часть работодателей (22%) отметили, что при удаленной работе сотрудники экономят время и деньги на дорогу и на питание в офисе, а это крайне важный фактор.

А вот среди отрицательных сторон «удаленки» работодатели назвали сложность контроля сотрудников (30%), отсутствие личных коммуникаций (26%), низкие мотивация и вовлеченность (22%), сниженная лояльность к компании (14%), утечка информации (8%). Такие данные приводит RT со ссылкой на исследование «Битрикс24».

Аналитики также узнали, каких специалистов работодатели планируют нанимать на удаленную работу в 2019-2020 годах. Больше всего респондентов готовы нанять дистанционно программистов (32%), дизайнеров и представителей других творческих профессий (18%), специалистов в сфере маркетинга, рекламы, PR, SMM (14%), сотрудников отдела продаж (13%).

ИСТОЧНИК KP.RU