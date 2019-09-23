2019-09-23T11:13:08+03:00
Политика

Киев подготовит списки граждан для обмена через месяц

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к новому этапу освобождения заключенных
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Через месяц Киев подготовит списки граждан для обменаЧерез месяц Киев подготовит списки граждан для обменаФото: REUTERS
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До конца октября Украина сформируют списки украинских граждан для следующего этап обмена удерживаемых лиц между Киевом и республикой Донбасса. Об этом сообщил помощник украинского президента по международным делам Андрей Ермак.

«Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и каков процессуальный статус их дел», — сказал он.

Еврмак отметил, что возвращение 35 граждан Украины, которые содержались Москвой, «было только первым этапом».

Напомним, 7 сентября был осуществлен обмен между Киевом и Москвой по формуле «35 на 35». После чего президент украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в российско-украинские отношениях открыта «первая глава» и сообщил о подготовке Киева к следующему этапу освобождения граждан. В Кремле не исключают новый этап обмена, но подчеркнули необходимость «огромной» и «скрупулезной» подготовительной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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