Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-23T11:30:37+03:00

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Роскомнадзор готов создать список недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров в своем докладе к форуму Союза журналистов РФ «Вся Россия».

«Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», - приводит ТАСС содержание доклада.

Жаров пояснил, что в специально созданном реестре будут адреса и данные распространителей недостоверной информации, а также описание фейковых новостей.

Напомним, 7 марта Государственная Дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении законопроект об установление процедуры блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей и о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. Совет Федерации одобрил документ 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU