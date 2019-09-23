2019-09-23T11:46:06+03:00
Политика

Зеленский подписал закон об импичменте президента

Согласно документу, в случае необходимости на Украине создается специальная временная следственная комиссия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский подписал закон об импичменте главы государстваЗеленский подписал закон об импичменте главы государстваФото: REUTERS
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В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре импичмента главы государства.

Согласно документу, процедура импичмента предполагает создание специальной комиссии из депутатов, спецпрокурора и следователей. Им отводится полгода для подготовки и предоставления доказательств государственной измены украинского лидера или иного уголовного преступления, совершенного президентом незалежной.

Напомним, «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста» Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады в конце августа. Глава незалежной обозначил документ как безотлагательный.10 сентября закон был принят во втором чтение. Его поддержали 245 депутатов из 226 необходимых.

Соответствующий проект был внесен в украинский парламент в мая, но прошлый состав Верховная рада отказалась его рассматривать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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