2019-09-23T11:59:06+03:00
Политика

Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии

Российские военные следят за безопасностью в районе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Военные поддерживают режим прекращения огня в районе Голанских высотВоенные поддерживают режим прекращения огня в районе Голанских высотФото: Александр КОЦ
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Тысячи мирных жителей уже вернулись в район Голанских высот в Сирии. Безопасность в этой зоне обеспечивают российские военные. Полиция гарантирует соблюдение режима прекращения огня вдоль линии «Браво».

«Основные задачи, которые выполняются на наблюдательном посту, - это контроль режима прекращения огня вдоль линии "Браво" Голанских высот. Вторая задача - это демонстрация присутствия Вооруженных Сил Российской Федерации, также ведение наблюдения, своевременное обнаружение ракетно-авиационных ударов Израиля», - приводит слова командира батальона военной полиции Адама Албакова сайт телеканала «Звезда».

При этом командир Албаков добавил, что самой главной задачей и целью работы всего подразделения на посту является сохранение жизни и здоровья местных жителей, которые начинают возвращаться в свои дома после войны.

Сообщается, что тренировки российских военных в районе Голанских высот проводятся ежедневно по нескольку раз. При этом каждое задание уникально, каждый день военные повергаются новым испытаниям и адаптируются к новым ситуациям. В частности, им приходится отрабатывать марш-бросок вдоль охраняемой линии, отражать нападение условного противника и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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