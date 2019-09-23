Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-23T12:32:51+03:00

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Британка Бекки Крэндли нашла способ, как заставить сына вести себя прилично в школе и не грубить учителям. После того, как руководство в очередной раз сообщило многодетной матери, что ее сын-подросток неприлично ведет себя на уроках, хулиганит и хамит учителям, терпение женщины лопнула и она решилась на крайние меры.

«Его поведение изменилось в прошлом году, это часть взросления, я думаю. Но я не потерплю его грубость и неуважение», - отметила Крэндли.

Женщина неоднократно разговорила с непослушным подростком, просила вести себя культурно и не обижать окружающих. Она даже грозилась, что будет ходить с мальчиком в школу и лично следить за его поведением, если он не исправится. Однако никакие беседы на подростка не действовали, и тогда мать решила реализовать свои угрозы и пошла вмести с ним на занятия.

Женщина договорилась с учителями, что будет сидеть за одной партой с сыном и следить за его поведением. Бекки рассказала, что когда она вошла в класс и пошла сесть рядом с сыном, «он стал таким красным, что мне даже не с чем его сравнить».

Метод оказался весьма эффективным и британка решила поделиться своей историей в социальных сетях, чтобы вдохновить других родителей непослушных детей творчески подойти к процессу воспитания и не складывать руки, если что-то не получается, пишет «Ридус».

ИСТОЧНИК KP.RU