2019-09-23T12:32:51+03:00
Общество

Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок

Многодетная мать придумала оригинальный способ пристыдить грубияна
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Британка Бекки Крэндли нашла способ, как заставить сына вести себя прилично в школе.Британка Бекки Крэндли нашла способ, как заставить сына вести себя прилично в школе.Фото: Facebook
Изменить размер текста:

Британка Бекки Крэндли нашла способ, как заставить сына вести себя прилично в школе и не грубить учителям. После того, как руководство в очередной раз сообщило многодетной матери, что ее сын-подросток неприлично ведет себя на уроках, хулиганит и хамит учителям, терпение женщины лопнула и она решилась на крайние меры.

«Его поведение изменилось в прошлом году, это часть взросления, я думаю. Но я не потерплю его грубость и неуважение», - отметила Крэндли.

Женщина неоднократно разговорила с непослушным подростком, просила вести себя культурно и не обижать окружающих. Она даже грозилась, что будет ходить с мальчиком в школу и лично следить за его поведением, если он не исправится. Однако никакие беседы на подростка не действовали, и тогда мать решила реализовать свои угрозы и пошла вмести с ним на занятия.

Женщина договорилась с учителями, что будет сидеть за одной партой с сыном и следить за его поведением. Бекки рассказала, что когда она вошла в класс и пошла сесть рядом с сыном, «он стал таким красным, что мне даже не с чем его сравнить».

Метод оказался весьма эффективным и британка решила поделиться своей историей в социальных сетях, чтобы вдохновить других родителей непослушных детей творчески подойти к процессу воспитания и не складывать руки, если что-то не получается, пишет «Ридус».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей
В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»
Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора
Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Зеленский подписал закон об импичменте президента