2019-09-23T12:34:11+03:00
Общество

Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект рассмотрят на очередном заседанииЗаконопроект рассмотрят на очередном заседанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пакет законопроектов об изоляции «воров в законе» внесли на рассмотрение в Госдуму. Автор проекта глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Вместе со своими заместителями они подготовили законопроект, согласно которому лидеров преступных группировок предложено сажать в СИЗИ и тюрьмы отдельно от других.

Изменения могут внести в статью 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

- Занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений, поскольку наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами под руководством их лидеров, - сказано в проекте, направленном на рассмотрение в Госдуму.

Ранее, 12 апреля 2019 года, принят закон о том, что лидеры ОПГ не могут получить условно-досрочное освобождение или наказание ниже установленного статьей срока заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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