Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Пакет законопроектов об изоляции «воров в законе» внесли на рассмотрение в Госдуму. Автор проекта глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Вместе со своими заместителями они подготовили законопроект, согласно которому лидеров преступных группировок предложено сажать в СИЗИ и тюрьмы отдельно от других.
Изменения могут внести в статью 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
- Занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений, поскольку наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами под руководством их лидеров, - сказано в проекте, направленном на рассмотрение в Госдуму.
Ранее, 12 апреля 2019 года, принят закон о том, что лидеры ОПГ не могут получить условно-досрочное освобождение или наказание ниже установленного статьей срока заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU