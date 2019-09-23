СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-23T12:38:28+03:00

Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Примерно 1,6 миллион жителей России с января по июль текущего года провели перерасчёт платы за вывоз мусора. Благодаря этому им удалось вернуть около 700 миллионов рублей. Об этом сообщил комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы.

Как сообщает газета «Коммерсант», со ссылкой на комитет Госдумы, большая часть обращений (85%) были связаны с неверными данными о количестве граждан, проживающих в жилых помещениях. Многие россияне жаловались на некачественное оказание услуг.

Также граждане требовали перерасчета в тех случаях, когда они долго находились вне дома и не пользовались услугами вывоза мусор. Большинство таких обращений было зафиксировано Ростовской области (100 тысяч). В Ставропольском крае Ямало-Ненецком автономном округе, с таких просьб в регионе начитали 41 тысячу и 17 тысяч, соответственно.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о митинге протеста против «несправедливой и антинародной» мусорной реформе с завышением тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU