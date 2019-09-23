В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-23T12:52:31+03:00

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Беглого чиновника Олега Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести. Об этом в МВД сообщили журналистам РИАНовости. Западные СМИ назвали Смоленкова «шпионом США». По их данным американские спецслужбы якобы устроили настоящую операцию в 2017 году по вызволенною «коллеги» из России. Смоленков ранее работал в администрации президента, но допуска к секретным данным у чиновника не было. Поэтому в России сильно сомневаются, что он мог быть хоть чем-то полезен ЦРУ.

- Согласно действующему законодательству, имеющаяся в распоряжении НЦБ Интерпола МВД России информация о фигуранте может быть предана гласности только с разрешения инициатора розыска, - сказано в комментарии МВД.

Олег Смоленков вместе с семьей уехал из России в Черногорию в 2017 году. В России у него осталась мать, за которой ухаживают посторонние люди.

ИСТОЧНИК KP.RU