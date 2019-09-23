В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-23T12:55:26+03:00

В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресс-секретарь премьер-министра сообщила, что в правительстве обсуждают разные подходы к реформированию госслужбы

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Анонсированное Минфином масштабное сокращение государственных служащих преждевременна, на данный момент нет никах окончательных решений по реформе госслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

«Заявление коллег из Министерства финансов России несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря главы кабмина.

Осипов уточнил, что сейчас в правительстве «идёт обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».

Напомним, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила о планах масштабное сокращение государственных служащих в России с 2020 года. По ее словам, такое решение продиктовано необходимостью повысить зарплаты остальным работникам госслужбы до «конкурентоспособного уровня».

ИСТОЧНИК KP.RU