В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Анонсированное Минфином масштабное сокращение государственных служащих преждевременна, на данный момент нет никах окончательных решений по реформе госслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
«Заявление коллег из Министерства финансов России несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря главы кабмина.
Осипов уточнил, что сейчас в правительстве «идёт обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».
Напомним, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила о планах масштабное сокращение государственных служащих в России с 2020 года. По ее словам, такое решение продиктовано необходимостью повысить зарплаты остальным работникам госслужбы до «конкурентоспособного уровня».
ИСТОЧНИК KP.RU