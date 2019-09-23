2019-09-23T12:55:26+03:00
Общество

В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих

Пресс-секретарь премьер-министра сообщила, что в правительстве обсуждают разные подходы к реформированию госслужбы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащихВ кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащихФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Анонсированное Минфином масштабное сокращение государственных служащих преждевременна, на данный момент нет никах окончательных решений по реформе госслужбы. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.

«Заявление коллег из Министерства финансов России несколько преждевременно. Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет», - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря главы кабмина.

Осипов уточнил, что сейчас в правительстве «идёт обсуждение разных концепций и подходов к реформированию».

Напомним, ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила о планах масштабное сокращение государственных служащих в России с 2020 года. По ее словам, такое решение продиктовано необходимостью повысить зарплаты остальным работникам госслужбы до «конкурентоспособного уровня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»
Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора
Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок
Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Зеленский подписал закон об импичменте президента