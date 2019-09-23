СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-23T13:08:38+03:00

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений будет предотвращать преступления с помощью физкультуры и спорта

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- В рамках национальных проектов принято решение обеспечить доступность населения к инфраструктуре для развития физической культуры и спорта непосредственно по месту жительства. Результатом выполнения этой задачи должно стать вовлечение к 2024 году в такие организованные формы досуга до 55% населения, - заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, который возглавляет Правительственную комиссию по профилактике правонарушений.

Главной темой обсуждения стало межведомственное взаимодействие и роль спортивно-оздоровительных учреждений в организации досуга молодежи и профилактике социально негативных явлений, формировании здорового образа жизни.

Действенным инструментом члены комиссии единодушно признали спортивно-оздоровительные комплексы. За последние пять лет в стране создано порядка восьми тысяч новых школьных, студенческих спортивных секций, клубов по месту жительства. Растет число несовершеннолетних, которые их посещают в свободное от учебы время.

Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей.

- Для детей из групп социального риска необходимо обеспечить открытость всего спектра спортивных объектов. Сегодня большинство таких ребят не охвачены теми или иными формами организованного досуга. И если мы не предложим альтернативы, то они останутся предоставленными сами себе и могут быть вовлечены в преступную деятельность, - акцентировал внимание министр.

ИСТОЧНИК KP.RU