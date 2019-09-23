Песков о проверке WADA московской лаборатории: России отведено три недели для ответа

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-23T13:12:30+03:00

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал ситуацию с проверкой московской антидопинговой лаборатории. Дмитрий песков считает, что говорить о том, что российских спортсменов не допустят к участию в Олимпиаде 20220 года, преждевременно:

- России отведено три недели для ответа, нужно подождать, -сказал пресс-секретарь Президента России.

Напомним, информацию о вмешательствах в результаты московской лаборатории опубликовали на минувшей неделе немецкие журналисты. В РУСАДА заявили, что действительно предоставили Всероссийской организации WADA данные по московской лаборатории для проверки – это было одним из условий возвращения российскому агентству статуса. Однако, проверка не была завершена и в РУСАДА не поступала никакая информация о якобы обнаруженных нарушениях.

Сайт kp.ru писал, что в Токио 23 сентября пройдет заседание, на котором обсудят ситуацию с московским антидопинговым агентством.

ИСТОЧНИК KP.RU