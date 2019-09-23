Российские ученые создали 40 грамм искусственного мяса стоимостью 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-23T13:17:39+03:00

Три года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за килограмм Фото: Анастасия ШАРОВА

Три года назад культивируемое мясо стоило 100-300 тысяч долларов за килограмм

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После двух лет исследовательских работ российские ученые создали в лабораторных условиях первые 40 грамм искусственного мяса, которые обошлись в 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» (ОКПИ).

«На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг», - сообщает РИА Новости.

В ОКПИ рассказали, что российское искусственное мясо может появиться в магазинах страны уже к 2023 году. Более того, через пять лет предполагаемая стоимость килограмма культивируемого мяса говядины в рознице может составить 800 рублей.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о «еде будущего» и способах производства искусственного мяса, которые предлагают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU