Уэйн Руни сделал подарок Александру Овечкину

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-23T13:32:09+03:00

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Хоккеисты «Вашингтон Кепитал», среди которых были Александр Овечкин и Евгений Кузнецов посетили матч столичного «Ди Си Юнайтед» против «Сиэтл Саундерс», окончившийся победой «Ди Си Юнайтед» (2-0).

Там Александр Овечкин пересекся с Уэйном Руни. Трибуна, на которой располагались хоккеисты, находилась рядом со входом в раздевалки. Увидев российского форварда «Вашингтон Кепитал», Руни подошел поздороваться за руку, а после успешного матча пригласил Овечкина в раздевалку, где подарил свою игровую футболку со своим автографом.

Момент с подписанием футболки и вручением подарка клуб «Ди Си Юнайтед» выложил в своем Твиттере.

И произошло это не только потому, что Александр Овечкин является фанатом «Манчестера Юнайтед».

Уэйн Руни и Александр Овечкин уже встречались год назад, на хоккейном матче «Вашингтон Кепитал». Тогда Овечкин вручил Руни свою клюшку. Англичанин вернул долг.

ИСТОЧНИК KP.RU