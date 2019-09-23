2019-09-23T13:29:11+03:00
Общество

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Изменения не коснутся алиметщиков и злостных неплательщиков за коммунальные услуги
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Минимум на счету готовы оставить должникам по кредитамМинимум на счету готовы оставить должникам по кредитамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Госдуму внесли законопроект о должниках – Минэкономразвития предлагает оставлять после списания долга на счетах неплательщиков прожиточный минимум. Правда, пожалеют не всех должников. Не оставят, в случае принятия закона, прожиточный минимум тем, кто не платит алименты или игнорирует оплату ЖКУ. Не дадут послабления нарушителям ПДД, неплательщикам налогов.

Получается, что законопроект в основном рассчитан на должников по банковским кредитам.

- Чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов, - прокомментировали «Интерфаксу» в минэкономразвития.

В ведомстве также предлагают запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с допвыплат к пенсиям. Если у должника нет имущества, а его доход ниже прожиточного минимума, то в минэкономразвития предлагают возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства.

Ранее ведомство предложило россиянам "выкупать" долги у банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Франции две тысячи человек погибли от таблеток для похудения: Суда добивались десять лет
Уэйн Руни сделал подарок Александру Овечкину
Российские ученые создали 40 грамм искусственного мяса стоимостью 900 тысяч рублей
Песков о проверке WADA московской лаборатории: России отведено три недели для ответа
Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей
В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»
Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора
Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок
Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Зеленский подписал закон об импичменте президента