Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-23T13:29:11+03:00

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В Госдуму внесли законопроект о должниках – Минэкономразвития предлагает оставлять после списания долга на счетах неплательщиков прожиточный минимум. Правда, пожалеют не всех должников. Не оставят, в случае принятия закона, прожиточный минимум тем, кто не платит алименты или игнорирует оплату ЖКУ. Не дадут послабления нарушителям ПДД, неплательщикам налогов.

Получается, что законопроект в основном рассчитан на должников по банковским кредитам.

- Чрезмерно жесткий подход к взысканию долгов может приводить к развитию теневого сектора рынка, что имеет существенно более пагубное влияние на экономику, чем потери отдельных кредиторов, - прокомментировали «Интерфаксу» в минэкономразвития.

В ведомстве также предлагают запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с допвыплат к пенсиям. Если у должника нет имущества, а его доход ниже прожиточного минимума, то в минэкономразвития предлагают возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства.

Ранее ведомство предложило россиянам "выкупать" долги у банков.

ИСТОЧНИК KP.RU