Путин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов
Многие принятые решения не получается «ритмично и равными долями по кварталам финансировать из бюджета». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву уделить внимание снятию бюрократических барьеров при финансировании нацпроектов.
Российский лидер пояснил, что для принятия федерального бюджета в последующие годы необходимо сосредоточиться «не только на финансировании как таковом, но на разбюрокрачивании принятия решений».
«Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития», - отметил Путин
В свою очередь Медведев пообещал, что правительство будет заниматься «как раз и такого рода разбюрокрачиванием» правил.
Отметим, что ранее глава российского кабмина сообщил о необходимости усилить контроль за расходами на национальные проекты и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
ИСТОЧНИК KP.RU