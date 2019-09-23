2019-09-23T13:48:23+03:00
Экономика

Путин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов

Российский лидер заявил, что некоторые решения не получается «ритмично» финансировать из бюджета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов.Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПутин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов.Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Многие принятые решения не получается «ритмично и равными долями по кварталам финансировать из бюджета». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин и поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву уделить внимание снятию бюрократических барьеров при финансировании нацпроектов.

Российский лидер пояснил, что для принятия федерального бюджета в последующие годы необходимо сосредоточиться «не только на финансировании как таковом, но на разбюрокрачивании принятия решений».

«Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития», - отметил Путин

В свою очередь Медведев пообещал, что правительство будет заниматься «как раз и такого рода разбюрокрачиванием» правил.

Отметим, что ранее глава российского кабмина сообщил о необходимости усилить контроль за расходами на национальные проекты и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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