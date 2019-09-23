Во Франции две тысячи человек погибли от таблеток для похудения: Суда добивались десять лет

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-23T13:42:34+03:00

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Дело о гибели почти двух тысяч человек от «жиросжигающих» таблеток во Франции наконец дошло до суда. Одна из крупнейших частных лабораторий Франции обвиняется в сокрытии данных о побочных эффектов от препарата «Медиатор». Лекарство назначали не только тем, кому по медицинским показаниям надо было сбросить вес, но и вполне себе стройным девушкам – для поддержания формы и подавления аппетита. Вот только некоторым это стоило жизни – лекарство содержало производное амфетамина и вызывало острую сердечную и легочную недостаточность.

Как пишет The Guardian, у тысячи пациентов возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Даже те, кто прекратил прием препарата, оказались не в состоянии подняться самостоятельно по лестнице и остались хроническим сердечно-сосудистым заболеванием.

Компания Servier выплатил почти 132 миллиона евро пострадавшим. Органы следствия настаивают, что препарат так долго продавали во Франции потому что лаборатория Сервье намеренно вводила пациентов в заблуждение о безопасности лекарства.

На скамье подсудимых окажется руководство французского регулирующего органа по наркотикам Agence National de Sécurité du Médicament – ведомство обвиняют в том, что не были приняты меры по проверке препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU