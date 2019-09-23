2019-09-23T13:42:34+03:00
Общество

Во Франции две тысячи человек погибли от таблеток для похудения: Суда добивались десять лет

В таблетках обнаружили производное амфетамина
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Таблетки назначали даже стройным женщинам для контроля над аппетитомТаблетки назначали даже стройным женщинам для контроля над аппетитомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дело о гибели почти двух тысяч человек от «жиросжигающих» таблеток во Франции наконец дошло до суда. Одна из крупнейших частных лабораторий Франции обвиняется в сокрытии данных о побочных эффектов от препарата «Медиатор». Лекарство назначали не только тем, кому по медицинским показаниям надо было сбросить вес, но и вполне себе стройным девушкам – для поддержания формы и подавления аппетита. Вот только некоторым это стоило жизни – лекарство содержало производное амфетамина и вызывало острую сердечную и легочную недостаточность.

Как пишет The Guardian, у тысячи пациентов возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Даже те, кто прекратил прием препарата, оказались не в состоянии подняться самостоятельно по лестнице и остались хроническим сердечно-сосудистым заболеванием.

Компания Servier выплатил почти 132 миллиона евро пострадавшим. Органы следствия настаивают, что препарат так долго продавали во Франции потому что лаборатория Сервье намеренно вводила пациентов в заблуждение о безопасности лекарства.

На скамье подсудимых окажется руководство французского регулирующего органа по наркотикам Agence National de Sécurité du Médicament – ведомство обвиняют в том, что не были приняты меры по проверке препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психолог рассказала, почему женщины перестали рано выходить замуж
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей
Все больше россиян не боятся пить воду из-под крана
Банкротство британской компании Thomas Cook не повлияет на работу «Интурсита» и «Библио-Глобуса»
Путин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов
Уэйн Руни сделал подарок Александру Овечкину
Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум
Российские ученые создали 40 грамм искусственного мяса стоимостью 900 тысяч рублей
Песков о проверке WADA московской лаборатории: России отведено три недели для ответа
Колокольцев предложил сделать спортивные объекты доступными для всех детей
В правительстве назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить чай и кофе в самолете
В России «Американского шпиона» Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Создание комфортных условий для сельского бизнеса превращается в вопрос государственной политики»
Россияне вернули себе около 700 млн рублей после перерасчёта платы за вывоз мусора
Британка отучила сына-подростка грубить учителям, совершив необычный поступок
Главарей ОПГ депутаты предложили сажать в тюрьмы отдельно от остальных
Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
«Обычные Штучки»: В Совфеде прокомментировали заявление о блокировке Россией учений НАТО
Тысячи мирных жителей вернулись в район Голанских высот в Сирии
Блогеров начнут привлекать к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Зеленский подписал закон об импичменте президента