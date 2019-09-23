Психолог рассказала, почему женщины перестали рано выходить замуж

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-23T14:30:40+03:00

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Возраст среднестатистической невесты в России увеличился на 8 лет – сейчас женщины решаются связать себя узами брака только к 25-34 годам, около 10 лет этот возраст составлял 18-24 года. С чем это связано рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

«Старение» российских невест вызвано изменением отношения молодежи к самому браку. Теперь пары нацелены сначала обрести устойчивое положение в обществе, получить образование, заработать на квартиру, а уже затем регистрировать свои отношения, считает эксперт.

«Пока люди не рожают детей, очень многие предпочитают не расписываться официально. Люди живут в гражданском браке, и кто-то считает, что надо проверить временем, что это некий тренировочный проект», - пояснила ИА "NSN" специалист.

Многие, добавила психолог, просто не задумываются о браке до определенного возраста, предпочитая пожить для себя, попутешествовать, заняться карьерой.

Данные о среднем возрасте венчания были получены специалистами Росстата. Возраст мужчин, готовых зарегистрировать свои отношения, не изменился и составляет от 25 до 34 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU