2019-09-23T15:01:25+03:00
Экономика

Песков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться

В Кремле прокомментировали сообщение СМИ об использовании декларации по амнистии капитала в уголовном деле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполнятьсяПесков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполнятьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Данные президентом России Владимиром Путиным гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться, и бизнесмены могут им доверять. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию в СМИ о том, что спецслужбы якобы использовала декларацию главы компании «Усть-Луга», поданную в рамках амнистии капитала, чтобы доказать его вину по уголовному делу.

«Бизнес, безусловно, может доверять словам президента, нужно доверять словам президента, он неоднократно доказывал состоятельность своих слов (…) в целом, безусловно, все гарантии, которые давались, должны выполняться», - сказал представитель Кремля

Песков отметил, что не знает деталей дела бизнесмена и этот вопрос не относится к компетенции Кремля. «Очень сложно что-то сказать, трудно сказать, идет ли там речь о деле, которое может подпадать под категорию амнистии или не может», - добавил он.

Ранее газета «Ведомости» написала, что ФСБ в нарушение президентских гарантий использовали декларацию об амнистии в уголовном деле против совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. По данным издания, в суде аргументировали такие действия силовиков тем, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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