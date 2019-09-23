При взрыве в австрийском супермаркете пострадали девять человек
В результате взрыва в продуктовом магазине в городе Санкт Йодок пострадали по меньшей мере девять человек. Трое из них уже госпитализированы, шестеро готовятся к транспортировке в больницу.
Правоохранительные органы сообщили, что еще один пострадавший может находиться под обломками здания.
«Никого из пострадавших не требуется доставлять в реанимацию», - цитирует газета Tiroler Tageszeitung слова представителя службы спасения.
По предварительным данным причиной инцидента мог стать взрыв газа.
«Произошел огромный взрыв газа. Обрушился дом. Выглядит катастрофически», - цитирует газета Kurier слова бургомистра общины города Клауса Унгеранка.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели.
Напомним, 3 сентября, утечка газа стала причиной мощного взрыва в жилом секторе в пригороде Антверпена. Были разрушены три многоэтажных дома, из-под завалов извлекли тело одного погибшего. За несколько часов до инцидента в другом пригороде Антверпена взрыв из-за утечки газа разрушил три частных дома.
ИСТОЧНИК KP.RU